Maltempo in Calabria, Sbarra: “nessuna comunità sarà lasciata sola, il Governo pronto alla ricostruzione”

“Il governo ha seguito fin dalle prime ore l’evoluzione della situazione di emergenza in Calabria, in Sicilia e in Sardegna. In Calabria, in particolare, è stato svolto un lavoro assolutamente importante e straordinario. Voglio rinnovare la gratitudine del governo alla Regione, alla Protezione civile, ai prefetti, ai sindaci, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e al volontariato, che hanno dato prova di grande maturita’ istituzionale e civile“. Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per il Sud, Luigi Sbarra, oggi in Calabria per un punto sui danni dell’ultima ondata di maltempo. Sbarra si e’ recato nella Sala operativa della Protezione civile regionale a Catanzaro incontrando il vicepresidente della Regione, Filippo Mancuso, e il settore della Protezione civile regionale guidato dal dirigente generale Domenico Costarella.

“Questa sinergia tra le istituzioni – ha aggiunto Sbarra – ha rappresentato un elemento di assoluto valore: ha consentito di evitare perdite di vite umane e, soprattutto in alcune aree, di contenere i danni. E’ stata una prova di grande responsabilita’. Ora e’ necessario ragionare sulla fase della ricostruzione. Il governo – lo ha dichiarato ieri il presidente Meloni – lunedi’ il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza nazionale, dando seguito alle richieste avanzate dalle Regioni. Saranno stanziate le prime risorse per fronteggiare l’emergenza, mettere in sicurezza i luoghi più critici e garantire i primi ristori. A queste – ha evidenziato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – seguiranno ulteriori risorse e finanziamenti, una volta definito un quadro più dettagliato e complessivo dei danni“.

Secondo Sbarra poi “è fondamentale che la sinergia istituzionale attivata in questi giorni prosegua, attraverso un efficace coordinamento tra istituzioni locali, sindaci, sistema di Protezione civile, Regione e governo nazionale. Oggi esiste una legislazione che consente di accelerare gli interventi grazie a procedure semplificate. Il governo è impegnato a mettere in campo risorse adeguate: le comunità colpite non saranno lasciate sole“.

“Desidero rivolgere un messaggio di gratitudine alla Calabria e ai calabresi, che si sono dimostrati un popolo straordinario“. Lo ha detto a Catanzaro il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per il Sud, Luigi Sbarra, oggi in Calabria per un punto sui danni dell’ultima ondata di maltempo. “I calabresi – ha aggiunto Sbarra – hanno dato prova di grande maturita’ civile, intervenendo fin da subito nella rimozione di detriti e sabbia e contribuendo a garantire i livelli essenziali dei servizi alle comunita’. Un dato che fa onore alla Calabria“.