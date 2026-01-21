Maltempo in Calabria, Santanchè: “Governo e Ministero del turismo vicini a Calabria e Sicilia”

“La mia profonda vicinanza a Calabria, Sardegna e Sicilia, duramente colpite dalla violenta tempesta Harry. Sebbene il sollievo per l’assenza di vittime sia grande, non possiamo ignorare il drammatico impatto economico e infrastrutturale che si è abbattuto anche su località dal valore turistico inestimabile. Il ministero del Turismo e il governo confermano il pieno sostegno a questi territori, come già fatto in passato pure attraverso lo stanziamento di fondi emergenziali. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i soccorritori e amministratori locali impegnati in queste ore cruciali. Continuiamo a monitorare l’evolversi della situazione. Siamo al vostro fianco“. E’ quanto scrive in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sul ciclone Harry che sta interessando parte dell’Italia.