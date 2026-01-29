Maltempo in Calabria, Occhiuto ringrazia Costarella: “era sul campo, 48 ore senza dormire durante l’emergenza”

“Lui è Domenico Costarella, direttore della Protezione Civile in Calabria, e oggi sento il dovere di ringraziarlo pubblicamente. Nei giorni scorsi, mentre il ciclone colpiva le nostre coste, lui era sul campo. 48 ore senza dormire. Decisioni rapide. Umanità. Competenza. Domenico Costarella è stato ovunque servisse essere. Nel fango, nell’acqua, nei luoghi dove la paura chiede risposte immediate. Se non ci sono state vittime e se l’emergenza è stata gestita con efficacia, il merito è suo e di tutta la squadra della Protezione Civile. La Calabria vi è profondamente grata”. Sono queste le parole pubblicate su facebook dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.