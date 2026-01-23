Maltempo in Calabria, Occhiuto: “il sistema di prevenzione ha funzionato, evitate vittime durante le mareggiate”

“Le istituzioni hanno dato, tutte, grande prova di efficienza e ha funzionato il sistema di prevenzione. Con il capo della Protezione civile regionale, Costarella, ci siamo sentiti giorno e notte. La preoccupazione nei giorni precedenti a queste mareggiate, con onde superiori agli otto metri, è che potessero esserci delle vittime. Abbiamo fatto scattare i dispositivi di prevenzione. In alcuni Comuni, come Melito, abbiamo evacuato le zone a maggiore rischio, come anche a Roccelletta. Questo ci ha consentito di evitare che ci fossero danni alle persone, vittime“. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un sopralluogo al quartiere Lido di Catanzaro.

“Ho sentito i ministri Salvini, Tajani e Musumeci. Quest’ultimo mi ha assicurato che già in uno dei prossimi consigli dei ministri il governo si farà carico delle richieste delle Regioni coinvolte“, ha proseguito. Quanto ai fondi regionali da impiegare ci sono “le risorse relative alla somma urgenza ma, anche su quello, abbiamo bisogno che il governo ci aiuti. Finora c’è stata grande disponibilità“, ha spiegato Occhiuto annunciando che nei prossimi giorni si recherà anche nel Reggino.

“Generalmente – ha osservato – dopo queste vicende c’è una comprensibile rabbia da parte dei cittadini. Invece ieri, passando da qui, ho ascoltato molti cittadini che ringraziavano le istituzioni. Il prefetto ha svolto una funzione di coordinamento di straordinaria importanza, insieme al sindaco della città, al Comune, alle forze dell’ordine, ai Vigili del fuoco, alla nostra Protezione civile, ai volontari e agli stessi cittadini. Questo ha consentito il ripristino dei luoghi in tempi assolutamente record”.