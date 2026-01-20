Maltempo in Calabria, monitoraggio continuo del territorio a Cirò

“Ciclone mediterraneo Harry, il territorio di Cirò continua ad essere monitorato costantemente attraverso il presidio di Protezione civile. Non si registrano al momento criticità”. È quanto fa sapere il Sindaco Mario Sculco, spiegando che il Centro Operativo Comunale (COC) attivo dai giorni scorsi, resta pienamente operativo sotto la diretta supervisione dell’Ufficio tecnico comunale per garantire tempestività, prevenzione e controllo.

“L’attenzione continua ad essere rivolta all’intero perimetro comunale: centro urbano, borgo, aree periferiche e zone limitrofe. I cittadini domiciliati nella zona litoranea sono stati direttamente avvisati di prestare la massima attenzione. L’informazione è stata veicolata congiuntamente dal Comandante della Polizia Municipale e dall’Ufficio tecnico, in un’azione unitaria di prevenzione e responsabilità istituzionale”, rimarca. Il Sindaco rinnova l’invito “alla prudenza, al rispetto delle indicazioni della Protezione Civile e a limitare gli spostamenti non necessari”.