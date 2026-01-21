Maltempo in Calabria, importante iniziativa di Tajani: l’annuncio di Cannizzaro alla Camera | VIDEO

L’Onorevole reggino Francesco Cannizzaro è intervenuto quest’oggi in Aula alla Camera dei Deputati riguardo al maltempo in Calabria. “Intervengo non per informare l’Aula, perché credo che le agenzie di cronaca hanno in queste ore abbondantemente informato tutto il Paese su quello che sta avvenendo al sud, in modo particolare nella mia e nella nostra regione Calabria, ma semplicemente per lasciare agli atti di questo Parlamento quelle che sono le condizioni meteorologiche avverse che stanno aggredendo la regione Calabria” ha esordito.

“E perché il Parlamento, nelle prossime ore, di queste condizioni si dovrà occupare, ritagliandosi un ruolo sicuramente centrale, aiutando il Governo ad individuare le misure economiche, non solo le misure economiche ma anche quelle organizzative, affinché i nostri amministratori, i nostri sindaci, le nostre comunità, alle quali va anche da questo pulpito, anche da questi scranni, il nostro pensiero e il nostro ringraziamento, soprattutto i sindaci che hanno fatto e stanno continuando a fare in queste ore un lavoro straordinario. A loro dico che non siete soli in queste ore, non sarete soli nelle settimane successive, quando, insieme al Presidente della Regione Calabria Occhiuto, al quale va il ringraziamento per il lavoro tempestivo attraverso la protezione civile della Calabria, guidata dal giovanissimo Direttore Generale Domenico Costarella, hanno fatto un lavoro straordinario, andremo ad individuare quelle che sono le soluzioni”.

Importante l’ultimo passaggio: “infine ringrazio il Ministro Tajani, perché abbiamo appena letto che ha già attivato tutte le possibili soluzioni che il Governo in fase emergenziale può fare, ma soprattutto ha già annunciato che proporrà all’Europa di poter attingere a quello che è il Fondo di solidarietà europeo. Soprattutto una misura attraverso la quale evidentemente le Regioni del Sud, in modo particolare la Calabria, potrà avere sicuramente ed immediatamente delle soluzioni concrete”.