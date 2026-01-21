Maltempo in Calabria, Irto: “disastro in corso, serve lo stato di emergenza”

“Queste ultime ore di maltempo in Calabria stanno creando un vero e proprio disastro. La vulnerabilità di infrastrutture, strade, edifici, litorali purtroppo sono inadeguati a rispondere a eventi metereologici di questa portata. Nonostante le difficoltà di queste ore, c’è chi non si sta fermando. La mia vicinanza ai sindaci, alle comunità e agli enti locali che stanno affrontando l’emergenza con ogni mezzo possibile. E ringrazio la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e tutti i volontari impegnati sul campo h24. C’è il dovere di intervenire per mettere in sicurezza la Calabria. E scongiurare che calamità come queste ricadano sulla sicurezza e incolumità dei cittadini calabresi. Serve mettere in sicurezza le aree colpite e che il governo riconosca lo stato di emergenza”. E’ questo il post pubblicato su facebook da Nicola Irto, senatore e segretario regionale del PD della Calabria.