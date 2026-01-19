Maltempo in Calabria, il sindaco di Catanzaro chiude il lungomare

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, in considerazione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, ha emanato un’ulteriore ordinanza, dopo quella di ieri con cui disponeva la chiusura delle scuole per oggi, che dispone la chiusura di parchi e giardini pubblici e il divieto di accesso ai cimiteri, alle aree fluviali, alle pinete, all’arenile, al lungomare e alle dighe foranee. Il provvedimento, preso per prevenire eventuali rischi per l’incolumità pubblica, resterà in vigore oggi e domani martedì 20 gennaio.