Maltempo in Calabria, il Presidente del Consiglio Cirillo a Roma: “massima sinergia tra istituzioni. Grazie a Tajani, Occhiuto e Cannizzaro”

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha partecipato oggi a Roma a una serie di interlocuzioni istituzionali dedicate all’emergenza maltempo che ha colpito la Calabria. “In queste ore difficili – afferma Cirillo – è fondamentale che le istituzioni agiscano in piena sintonia. La presenza oggi nella Capitale, insieme ai rappresentanti della deputazione calabrese e in stretto raccordo con il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, testimonia la volontà di lavorare in modo compatto e responsabile per affrontare una fase complessa, mettendo insieme tutte le energie istituzionali a tutela delle comunità e dei territori colpiti”.

“Ringrazio – prosegue – il presidente Occhiuto per l’azione tempestiva messa in campo dalla Regione Calabria, attraverso il sistema di Protezione civile, e per il coordinamento istituzionale attivato fin dalle prime ore dell’emergenza, così come l’onorevole Francesco Cannizzaro, che ha portato all’attenzione del Parlamento nazionale le criticità vissute in queste ore dalla Calabria, sollecitando un impegno concreto del Governo a sostegno dei sindaci, degli amministratori locali e delle comunità interessate”.

Cirillo ha inoltre espresso apprezzamento per l’attenzione dimostrata dal Governo nazionale e, in particolare, dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha annunciato l’attivazione delle procedure per il sostegno alle Regioni colpite e la proposta di ricorrere al Fondo di Solidarietà Europeo. “In momenti come questi – conclude Cirillo – è indispensabile rafforzare lo spirito di squadra e la coesione istituzionale. Il Consiglio regionale, per quanto nelle proprie competenze, continuerà a fare la sua parte affinché la Calabria possa superare rapidamente questa fase difficile, nel segno della responsabilità e della vicinanza concreta ai cittadini”.