Maltempo in Calabria, Iiriti: “fare da ponte tra territori e Regione per non lasciare nessuno solo”

Nel pieno dell’emergenza causata dal ciclone Harry, che ha duramente colpito il territorio calabrese con gravi disagi e danni diffusi, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti ha seguito costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo un contatto diretto con le amministrazioni locali e con le strutture regionali competenti. “Durante la fase più critica – ha dichiarato Iiriti – ho interloquito con i sindaci dei territori interessati per raccogliere segnalazioni puntuali sui danni e sulle criticità emerse, coordinandomi al contempo con la Protezione civile”.

In particolare, il consigliere di Fratelli d’Italia ha avuto interlocuzioni con il dirigente generale della Protezione civile Domenico Costarella e con l’ingegnere Mancuso della Regione, al fine di monitorare gli interventi in corso e valutare le azioni necessarie per la messa in sicurezza delle aree colpite. Ora l’attenzione si sposta sul piano istituzionale. “Porterò la questione all’attenzione del prossimo Consiglio Regionale per il riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale da parte della Giunta e chiederò al presidente di inserirlo come punto all’ordine del giorno. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire risorse straordinarie e un supporto concreto ai Comuni colpiti dal ciclone”, afferma la Iiriti.

“Fratelli d’Italia- ha sottolineato il consigliere- si farà parte attiva nella richiesta dello stato di emergenza, ritenuto indispensabile per affrontare in modo efficace le conseguenze degli eventi atmosferici che hanno messo in ginocchio cittadini, imprese e amministrazioni locali”. “Il mio impegno – ha concluso Iiriti – è quello di fare da ponte tra le esigenze dei territori e la Regione, affinché nessuna comunità venga lasciata sola di fronte a emergenze di questa portata”.