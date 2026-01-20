Maltempo in Calabria, Falcomatà (Pd): “la Regione vari subito uno stanziamento straordinario”

“Di fronte alla devastazione che in queste ore sta colpendo diverse aree della nostra regione, e in particolare i centri costieri flagellati da mareggiate di violenza inaudita, non c’è tempo per la burocrazia ordinaria. La Regione Calabria si attivi immediatamente destinando un fondo straordinario per il sostegno diretto ai Comuni colpiti. I Sindaci e le comunità locali, che stanno fronteggiando in prima linea le gravi conseguenze di questa ondata di maltempo, non possono essere lasciati soli a combattere con armi spuntate”. È quanto afferma in una nota il Consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà, intervenendo sulla grave emergenza meteo che sta interessando la Calabria.

“È necessario che la Cittadella si muova da subito,” prosegue Falcomatà, “prevedendo uno stanziamento cospicuo, basato sulla ricognizione dei danni che le amministrazioni locali stanno già avviando con grande difficoltà. Non parliamo solo di opere pubbliche divelte, ma di interi tratti di lungomare cancellati, attività commerciali a rischio e infrastrutture viarie compromesse dall’erosione costiera e dagli allagamenti. I bilanci comunali non possono reggere l’urto di una ricostruzione che si preannuncia onerosa e complessa”.

Il Consigliere dem rivolge poi un appello diretto ai vertici della Giunta regionale: “Il Presidente Occhiuto interloquisca con forza e autorevolezza con il Governo centrale. Non bastano le visite di cortesia: serve chiedere che le massime istituzioni nazionali diano un segnale di presenza concreto, riconoscendo immediatamente lo Stato di Calamità per i territori colpiti. Si attivino da subito le procedure per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese balneari, già duramente provate, e si sblocchino fondi speciali per la difesa del suolo”.

“Come Partito Democratico,” conclude Falcomatà, “saremo vigili affinché si proceda ad una rapida ricostruzione. Non accetteremo passerelle elettorali sulle macerie: monitoreremo che le risorse arrivino davvero a destinazione e in tempi rapidi. La sicurezza del territorio e la tutela delle nostre coste devono diventare la priorità assoluta dell’agenda politica regionale, uscendo dalla logica dell’emergenza per entrare in quella della prevenzione strutturale”.