Maltempo in Calabria e Sicilia, Salvini in contatto con gli amministratori locali

Una notte di violente mareggiate ha lasciato segni evidenti lungo le coste siciliane con numerose cittadine, soprattutto della fascia Jonica della provincia di Messina, completamente in ginocchio. Anche in Calabria la situazione è difficile con ingenti danni.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo con grande attenzione gli effetti del maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia con particolare riferimento alle ricadute sulle infrastrutture. Salvini è in contatto anche con gli amministratori locali.