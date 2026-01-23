Maltempo in Calabria e Sicilia, Meloni: “lunedì Cdm per dichiarare lo stato di emergenza”

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato per lunedì prossimo la convocazione del Consiglio dei Ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti dal maltempo (Sicilia, Calabria e Sardegna), “anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni”. Lo ha annunciato palazzo Chigi al termine di un vertice presso la Protezione civile sul maltempo presieduto dalla premier Meloni.

“All’incontro– spiega la nota di Palazzo Chigi– hanno preso parte il Ministro Nello Musumeci, in collegamento da Catania; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde; il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano”.

Siracusano: “grazie Meloni per sensibilità, da governo risposta tempestiva”

“Ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la sensibilità e la tempestività dimostrate nei confronti delle comunità colpite dalla gravissima ondata di maltempo che ha investito il Sud Italia nei giorni scorsi, con particolare violenza nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna. Il governo, con grande prontezza, ha annunciato la convocazione del Consiglio dei ministri per lunedì prossimo, con l’obiettivo di deliberare lo stato di emergenza nazionale e predisporre i primi stanziamenti a sostegno dei cittadini, delle imprese e dei territori colpiti. Si tratta di un segnale concreto di vicinanza e attenzione, che consentirà di garantire i primi ristori e interventi urgenti, in attesa di una valutazione complessiva dei danni. È fondamentale, in questa fase, sostenere le imprese locali e le attività produttive, garantire assistenza alle famiglie e alle comunità, e mettere in campo tutte le risorse necessarie per la ricostruzione e il ripristino delle infrastrutture”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.

L’azione coordinata tra governo, Regioni, Comuni e Protezione Civile rappresenta un modello di efficacia e collaborazione istituzionale, che permette di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza così complesse. Rinnovando la mia solidarietà alle popolazioni colpite e il ringraziamento a tutti coloro che operano incessantemente sul territorio, confermo l’impegno dell’esecutivo a lavorare senza sosta affinché le comunità possano ripartire nel più breve tempo possibile”, conclude Siracusano.