Maltempo in Calabria e Sicilia: fissato per domani il Cdm per lo stato di calamità

Il Consiglio dei Ministri, presieduto dal premier Giorgia Meloni, si riunirà domani, lunedì 26 gennaio 2026, alle 15:30, per deliberare la dichiarazione dello stato di calamità in seguito agli effetti del ciclone Harry, che ha colpito duramente Sicilia, Calabria e Sardegna procurando enormi danni. La riunione servirà ad avviare formalmente la procedura per il riconoscimento dell’emergenza nazionale e per lo stanziamento delle prime risorse a sostegno dei territori colpiti.

Secondo quanto spiegato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, si entra ora nella fase operativa prevista dal Codice della Protezione Civile.