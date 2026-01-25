Maltempo in Calabria e Sicilia: fissato per domani il Cdm per lo stato di calamità

Il Cdm si riunirà domani per deliberare la dichiarazione dello stato di calamità in seguito agli effetti del ciclone Harry, che ha colpito duramente Sicilia, Calabria e Sardegna

danni maltempo Santa Teresa Riva

Il Consiglio dei Ministri, presieduto dal premier Giorgia Meloni, si riunirà domani, lunedì 26 gennaio 2026, alle 15:30, per deliberare la dichiarazione dello stato di calamità in seguito agli effetti del ciclone Harry, che ha colpito duramente Sicilia, Calabria e Sardegna procurando enormi danni. La riunione servirà ad avviare formalmente la procedura per il riconoscimento dell’emergenza nazionale e per lo stanziamento delle prime risorse a sostegno dei territori colpiti.

Secondo quanto spiegato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, si entra ora nella fase operativa prevista dal Codice della Protezione Civile.

