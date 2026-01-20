Maltempo in Calabria e Sicilia: dopo i disagi di ieri, anche stasera aerei in difficoltà

Prosegue l’ondata di maltempo che sta colpendo il Sud Italia e che, già nella serata di ieri, ha provocato forti disagi negli aeroporti calabresi e siciliani, con voli in ritardo, atterraggi complicati e dirottamenti. Anche questa sera la situazione si presenta critica: diversi velivoli, in particolare in arrivo su Palermo Punta Raisi, hanno avuto difficoltà ad atterrare a causa delle condizioni meteo avverse, tra vento intenso e turbolenze che stanno rendendo complesse le manovre di avvicinamento.

Tra gli episodi segnalati, il volo Ryanair Torino–Palermo non è riuscito a completare l’atterraggio ed è stato dirottato su Roma Fiumicino. Problemi analoghi anche per il collegamento Bratislava–Palermo, costretto a più tentativi senza successo prima della deviazione verso la Capitale.