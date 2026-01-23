Maltempo in Calabria e Sicilia: da Mps un di 300 milioni di euro a famiglie e imprese

Banca Monte dei Paschi di Siena è vicina alle comunità della Sicilia, della Calabria e della Sardegna duramente colpite dal maltempo e si è attivata per rispondere alla situazione di emergenza che si è venuta a creare negli ultimi giorni. La Banca ha stanziato un plafond di 300 milioni di euro per “un primo intervento concreto a supporto di famiglie e imprese in difficoltà a causa degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati in numerose zone delle tre regioni”.

“Le misure prevedono la concessione di finanziamenti destinati alle aziende per il tempestivo ripristino delle attività lavorative e alle famiglie le cui abitazioni sono state interessate dal maltempo che ha colpito le regioni nei giorni scorsi. I finanziamenti beneficeranno di condizioni di particolare favore e seguiranno un iter istruttorio prioritario. Le filiali e i centri imprese della Banca sono a disposizione per fornire assistenza e ogni ulteriore informazione“, conclude Mps.