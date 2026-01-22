Maltempo in Calabria e Sicilia: da Intesa Sanpaolo 1 miliardo di euro a famiglie e imprese

Intesa Sanpaolo stanzia un miliardo di euro di risorse a sostegno di famiglie, privati e imprese colpiti dalla situazione di emergenza dovuta agli eccezionali eventi meteorologici che hanno danneggiato diversi territori della Calabria, della Sicilia e della Sardegna. L’intervento è a favore delle famiglie, delle imprese, dei piccoli artigiani e commercianti, delle realtà dell’agribusiness e degli enti del Terzo Settore che hanno subito danni, dando loro sostegno finanziario immediato mediante nuovi finanziamenti a condizioni dedicate.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo prevede inoltre la possibilità di richiedere la sospensione fino a 18 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti per le imprese e dei mutui alle famiglie residenti

nelle zone danneggiate dal maltempo. Per contattare Intesa Sanpaolo, anche nel fine settimana con orari estesi dalle 9 alle 19, è sempre

disponibile la Filiale digitale al numero 800.303.303 e l’app Intesa Sanpaolo Mobile per un’assistenza immediata, oltre naturalmente a tutti i gestori, nelle filiali o da remoto per informazioni e supporto.