Maltempo in Calabria, chiuso il lungomare di Fuscaldo per forte mareggiata

Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto, come misura preventiva, la chiusura al traffico del lungomare a causa della mareggiata che é in corso nel centro del cosentino. Sulla spiaggia, inoltre, sono state realizzate alcune barriere, creando, con l’impiego di mezzi meccanici, di dune e ammassando sacchi di sabbia. “La decisione – ha spiegato il sindaco Middea – é stata adottata in considerazione dell’avviso di criticità meteo marino-costiera diffuso dalla Protezione civile regionale per le giornate di oggi e domani. Sono accorgimenti ormai abituali in concomitanza con le mareggiate, anche a protezione del tracciato ferroviario“.