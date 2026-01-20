Maltempo in Calabria, a Catanzaro stop alle consegne con scooter e bici

Ordinanza del sindaco Fiorita: vietata la circolazione dei mezzi a due ruote per il delivery fino al termine dell’allerta. Consegne consentite solo con veicoli a quattro ruote

consegne a domicilio con motorino sotto la pioggia delivery su due ruote
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha firmato un’ordinanza che vieta la circolazione di biciclette, scooter e moto utilizzati per le consegne a domicilio su tutto il territorio comunale. La misura è valida fino al termine dell’allerta. “Le condizioni meteo estreme previste rendono questi mezzi particolarmente pericolosi“, sottolinea una nota del Comune spiegando che “le consegne sono consentite solo con veicoli a quattro ruote. Le piattaforme di delivery e le attività commerciali sono tenute a sospendere le consegne con mezzi a due ruote“.

