Maltempo, il ministro Musumeci: “6,5 milioni per le province di Catania e Messina”

“Altri 6,5 milioni dal governo Meloni per gli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2024 e del gennaio-febbraio 2025″. E’ quanto ha affermato il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, al termine della seduta del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio. Il provvedimento riguarda i territori di Acireale, Giarre e Riposto e, per gli eventi dello scorso anno, il territorio della Città metropolitana di Messina.

“Le risorse sono destinate al completamento delle attività di ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture colpite dalle due calamità”, conclude Musumeci.