Maltempo, Fratoianni delira: “i fondi del Ponte sullo Stretto vadano a Sicilia, Calabria e Sardegna”

“Dovevano fare una cosa semplice: prendere i soldi dove ci sono, tipo il Ponte, e metterli subito sui disastri in Sicilia, Calabria e Sardegna, a partire da Niscemi. E invece no, Salvini continua a giocare con il modellino del Ponte e dice che quei soldi non si toccano, nel frattempo i partiti di governo hanno addirittura provato a fare un condono nelle scorse ore (e ci riproveranno) e il ministro Musumeci non si capisce con chi ce l’abbia, visto che lui ha fatto anche il presidente della regione Sicilia e pur sapendo dei problemi strutturali a Niscemi, come dimostrato da un documento della protezione civile del 2022, non ha fatto nulla“. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. “Dovrebbero per una volta – prosegue il leader di SI – assumersi le loro responsabilità, chiedere scusa e restituire ai cittadini quello che devono per riparare i danni. Anche per questo lanciamo una raccolta firme online – conclude Fratoianni – : i soldi per la ricostruzione li prendano fra quelli destinati ad un’opera inutile come il ponte“.