Maltempo estremo in Calabria: allerta meteo rossa estesa a mercoledì 21 gennaio

La Protezione Civile regionale ha esteso l’allerta meteo rossa anche alla giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, a causa del persistere delle condizioni di maltempo estremo che stanno interessando la Calabria. Nelle prossime ore, tra questa sera e domani, la regione entrerà infatti nella fase clou del peggioramento legato al Mega-Ciclone “Harry”.

L’allerta rossa riguarderà l’intero territorio delle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro, oltre ad alcune aree – in particolare le più meridionali – delle province di Crotone e Cosenza. Nella parte settentrionale della regione, invece, è stata diramata allerta arancione sulla fascia jonica, mentre nel Cosentino tirrenico resterà in vigore l’allerta gialla.

Sul fronte scuole, si va verso un nuovo stop generalizzato: gli istituti resteranno chiusi in gran parte della Calabria, in alcune città per il terzo giorno consecutivo, in altre per il secondo. Hanno già firmato l’ordinanza di chiusura per domani i sindaci di Catanzaro, Lamezia Terme, Marina di Gioiosa Jonica, Melito Porto Salvo, Benestare, Agnana, Samo e Oriolo, ma l’elenco è destinato ad allungarsi sensibilmente nel corso del pomeriggio.

Con ogni probabilità, la chiusura verrà confermata anche a Reggio Calabria, il principale centro urbano della regione, che tra stasera e domani dovrebbe essere tra le aree più colpite e che resterà in allerta rossa anche per la giornata di mercoledì.