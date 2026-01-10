Maltempo, Eolie isolate da oltre 60 ore

Pesante l’isolamento, a causa del forte maltempo, per Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli – Ginostra le isole minori delle Eolie che da oltre 60 ore non sono raggiunte dai mezzi di linea per via delle condizioni meteomarine, tra l’altro peggiorate nelle ultime 24 ore. L’unico mezzo a collegare Milazzo con Vulcano – Lipari – Salina e viceversa, per il terzo giorno consecutivo, è stata la nave Nerea di Caronte&Tourist isole minori che ha trasferito in queste isole oltre ad un numero esiguo di passeggeri anche i mezzi commerciali.