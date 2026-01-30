Maltempo e Ponte sullo Stretto, Ruotolo (Pd) attacca il governo: “sta voltando le spalle al Mezzogiorno”

“Continuare a chiamare ‘maltempo’ quella che è una crisi climatica è una scelta politica. Come è una scelta politica difendere il ponte sullo Stretto mentre la Sicilia e la Calabria franano, si allagano, vengono abbandonate. Giorgia Meloni e Matteo Salvini si assumano fino in fondo questa responsabilità. Stanno scegliendo un’opera inutile e miliardaria al posto della sicurezza delle persone, della manutenzione del territorio, della prevenzione. Non è sviluppo: è propaganda. Non è visione: è negazione della realtà. E mentre loro difendono un ponte che non serve, i cittadini pagano con le case, il lavoro, la vita. Questo governo non sta solo sbagliando priorità: sta voltando le spalle al Mezzogiorno. E noi non staremo in silenzio mentre l’Italia del Sud viene sacrificata sull’altare di un’operazione ideologica e fallimentare“. Così in una nota Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare.