Maltempo: è emergenza a Messina, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Dalle prime ore di questa mattina, 8 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono impegnati su tutto il territorio provinciale per fronteggiare i danni causati dal maltempo. Sono 23 gli interventi conclusi finora, mentre altri 4 sono attualmente in corso. Le squadre, dispiegate in tutta la provincia, sono intervenute principalmente per la rimozione di alberi caduti, pali dell’energia elettrica, un palo Telecom pericolante e un palo dell’illuminazione pubblica caduto. Diversi anche gli interventi per allagamenti. Seguiranno aggiornamenti.