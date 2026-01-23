Maltempo e danni, sopralluoghi nel messinese di una delegazione del Pd

Dopo il disastro seguito al ciclone Harry che ha devastato gran parte della costa della Sicilia orientale, domani e domenica una delegazione del Partito Democratico composta dal segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo, dai parlamentari nazionali Stefania Marino, Giuseppe Provenzano e Antonio Nicita e dal deputato regionale Calogero Leanza – effettuerà alcuni sopralluoghi nella provincia di Messina.

Programma

sabato 24/01

– ore 9: Santa Margherita, (Messina, uscita svincolo di Tremestieri), lungomare altezza lido Zahir.

Alle 10 i parlamentari si sposteranno sul lungomare di Santa Teresa Riva (altezza Palazzo della cultura).

Domenica 25/01

– ore 14:45: Nizza di Sicilia, lungomare altezza bar “Altro caffè”.

A seguire, intorno alle 16, la delegazione effettuerà una ricognizione al porto di Giardini Naxos.