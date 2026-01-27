Maltempo e danni, Siracusano: “no alla propaganda strumentale, adesso fondi per ricostruire”

“Ieri pomeriggio il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la Sicilia, per la Calabria e per la Sardegna, e contestualmente ha tempestivamente destinato 100 milioni di euro per far fronte alle primissime emergenze”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia. “Parliamo di fondi indispensabili per consentire ai Comuni di intervenire subito: rimozione dei detriti, messa in sicurezza dei territori, ripristino dei servizi essenziali e sostegno alle spese urgenti già sostenute. Era necessario agire rapidamente, e il governo lo ha fatto senza esitazioni. Adesso, dopo che le Regioni avranno trasmesso un quadro dettagliato e puntuale dei danni, sarà possibile procedere, come già previsto, a ulteriori e ovviamente ben più consistenti stanziamenti, quelli destinati alla vera e propria ricostruzione”, rimarca la nota.

“È una procedura seria, responsabile e già sperimentata con successo in altre emergenze nazionali, a cominciare dall’Emilia Romagna. Chi oggi parla di ‘briciole’ o tenta di alimentare una propaganda strumentale o ignora volutamente il funzionamento degli strumenti di Protezione Civile, oppure sceglie consapevolmente di fare polemiche assurde sulla pelle dei cittadini coinvolti. Il governo – con la premier Meloni e il ministro Musumeci in testa – è al lavoro, con metodo e concretezza, e accompagnerà le comunità colpite in tutte le fasi: dall’emergenza alla ricostruzione, senza slogan ma con atti concreti e risorse adeguate”, conclude Siracusano.