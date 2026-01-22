Maltempo e danni in Sicilia, Musolino presenta un’interrogazione parlamentare: “situazione drammatica”

Maltempo e danni in Sicilia, Musolino: "ho presentato una interrogazione parlamentare urgente in Senato controfirmata dai colleghi del gruppo Italia Viva"

Dafne Musolino

“Ho presentato una interrogazione parlamentare urgente in Senato controfirmata dai colleghi del gruppo Italia Viva, indirizzata ai Ministri per la Protezione civile e delle Infrastrutture, per chiedere l’immediata dichiarazione dello stato di emergenza per la Regione Siciliana a seguito del passaggio del ciclone ‘Harry’”. Lo dichiara il senatore Dafne Musolino. “La situazione è drammatica – prosegue Musolino- e non ammette ritardi burocratici. A Santa Teresa di Riva il crollo della strada principale ha isolato il centro abitato, bloccando le vie di fuga e mettendo in pericolo la popolazione. Il sistema dei trasporti è al collasso: la circolazione ferroviaria è sospesa lungo l’asse strategico Messina-Catania-Siracusa e, fatto gravissimo, non sono stati predisposti autobus sostitutivi per le tratte a corto raggio, lasciando scoperti collegamenti essenziali come la Catania centrale-Aeroporto e la metroferrovia Messina-Giampilieri. I cittadini sono isolati e i soccorsi ostacolati”.

“Ho chiesto al Governo non solo di stanziare subito risorse e mezzi per la messa in sicurezza dei territori e il ripristino della viabilità, ma di attivarsi con il Presidente Schifani per la deliberazione dello stato di emergenza nazionale. Tuttavia, non possiamo continuare a rincorrere le emergenze con provvedimenti tampone. La devastazione portata dal ciclone Harry impone un cambio di passo: è fondamentale che il Governo riattivi immediatamente l’unità di missione ‘Italia Sicura’ con i poteri originari, per realizzare le opere strutturali di prevenzione del rischio idrogeologico necessarie a tutelare l’incolumità dei cittadini di fronte a eventi climatici sempre più estremi”, conclude Musolino.

