Maltempo e danni in Sicilia, Musolino presenta un’interrogazione parlamentare: “situazione drammatica”

“Ho presentato una interrogazione parlamentare urgente in Senato controfirmata dai colleghi del gruppo Italia Viva, indirizzata ai Ministri per la Protezione civile e delle Infrastrutture, per chiedere l’immediata dichiarazione dello stato di emergenza per la Regione Siciliana a seguito del passaggio del ciclone ‘Harry’”. Lo dichiara il senatore Dafne Musolino. “La situazione è drammatica – prosegue Musolino- e non ammette ritardi burocratici. A Santa Teresa di Riva il crollo della strada principale ha isolato il centro abitato, bloccando le vie di fuga e mettendo in pericolo la popolazione. Il sistema dei trasporti è al collasso: la circolazione ferroviaria è sospesa lungo l’asse strategico Messina-Catania-Siracusa e, fatto gravissimo, non sono stati predisposti autobus sostitutivi per le tratte a corto raggio, lasciando scoperti collegamenti essenziali come la Catania centrale-Aeroporto e la metroferrovia Messina-Giampilieri. I cittadini sono isolati e i soccorsi ostacolati”.

“Ho chiesto al Governo non solo di stanziare subito risorse e mezzi per la messa in sicurezza dei territori e il ripristino della viabilità, ma di attivarsi con il Presidente Schifani per la deliberazione dello stato di emergenza nazionale. Tuttavia, non possiamo continuare a rincorrere le emergenze con provvedimenti tampone. La devastazione portata dal ciclone Harry impone un cambio di passo: è fondamentale che il Governo riattivi immediatamente l’unità di missione ‘Italia Sicura’ con i poteri originari, per realizzare le opere strutturali di prevenzione del rischio idrogeologico necessarie a tutelare l’incolumità dei cittadini di fronte a eventi climatici sempre più estremi”, conclude Musolino.