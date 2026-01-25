Maltempo e danni, Germanà: “la ferita è profonda e la Sicilia è a lutto”

“Approfitto di questa occasione per lanciare un appello accorato ai media nazionali: per favore, date spazio nei vostri telegiornali principali alla tragedia che ha colpito la mia Sicilia”. E’ quanto ha affermato il senatore e segretario della Lega in Sicilia, Nino Germanà, in apertura del suo intervento all’evento “Idee in Movimento” a Rivisondoli, in Abruzzo. “Nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna di non avere morti, ma questo non giustifica il silenzio dei Tg nazionali. La ferita è profonda e la Sicilia è a lutto“, rimarca Germanà.

“Ringrazio il governo regionale che ha subito dichiarato lo stato di calamità e stanziato 70 milioni di euro per le prime urgenze, e il Governo nazionale che lunedì in Consiglio dei ministri delibererà lo stato di emergenza. Mostrateci nei tg, fate vedere cosa è successo”, conclude Germanà.