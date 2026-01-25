Maltempo e danni in Sicilia, Galvagno: “poca generosità negli altri, mancanza di informazione a livello nazionale”

“Ricordo che i siciliani sono sempre i più generosi, a volte si tolgono il pane dalla bocca in presenza di situazioni d’emergenza. Da parte degli altri, invece, non ho visto numeri d’emergenza o conti correnti dedicati. Probabilmente verrò criticato per questo mio modo di vedere, ma ritengo da siciliano di dover difendere i miei corregionali”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.

Appello

“Ho lanciato un appello al presidente della Regione per istituire un conto corrente dedicato” per i danni causati dal ciclone Harry, “augurandomi che la Sicilia possa ricevere la stessa solidarietà che hanno dato i siciliani ad altre parti d’Italia”. Galvagno ha “manifestato totale disappunto nei confronti di una mancanza di informazione a livello nazionale sul maltempo che ha duramente colpito la nostra isola”. Ed ha espresso anche “disappunto, purtroppo, nei confronti del resto d’Italia nel non vedere arrivare in Sicilia la stessa solidarietà che arriva sempre da parte dei siciliani nei confronti delle altre Regioni con l’istituzione di numeri verdi, conti correnti dedicati”. “Non mi pare – ha sottolineato il presidente dell’Ars – di averla vista sino a questo momento da parte delle altre regioni d’Italia”.