Maltempo e danni in provincia di Messina, Germanà: “disastro di dimensioni mai viste, il Governo c’è”

“Ieri, insieme al ministro Nello Musumeci, ho voluto essere presente nella mia provincia per testimoniare la mia vicinanza ai territori colpiti e ai sindaci che, in queste ore, sono in trincea per riportare quanto prima le comunità alla normalità”, è quanto afferma Nino Germanà, parlamentare della Lega. “Le immagini non rendono l’idea: ci troviamo davanti a un disastro di dimensioni mai viste, che ha messo in ginocchio interi territori, dalla punta sud della provincia di Messina fino all’estremo sud della Sicilia orientale. Di fronte a un evento di questa portata serve una risposta altrettanto forte. Il Governo c’è e ci sarà. La Regione Siciliana ha già dichiarato lo stato di calamità e stanziato i primi 70 milioni di euro per gli interventi urgenti”, rimarca Germanà.

“Un ringraziamento sentito va a tutti gli uomini e le donne impegnati senza sosta in queste ore: volontari, Protezione Civile, Forze Armate, Carabinieri, Polizia e soccorritori, che con professionalità e sacrificio stanno garantendo assistenza e sicurezza ai territori colpiti. Continueremo a lavorare, in piena sinergia tra istituzioni, per assicurare risposte rapide, sostegno concreto e il ritorno alla normalità per tutti i territori colpiti”, conclude Germanà.