Maltempo e danni in Calabria e Sicilia, Fiorello: “tragedia sottostimata, la situazione è drammatica”

Fiorello, nella puntata di oggi del programma ‘La Pennicanza’, in onda su Rai Radio2, ha parlato del ciclone Harry che si è abbattuto su Sicilia, Calabria e Sardegna: “è una tragedia sottostimata. I media ne hanno parlato pochissimo e la situazione è davvero drammatica. La prossima stagione è a rischio: lì si vive di turismo! Attività, servizi comuni, tutto distrutto. Bisogna fare presto“, rimarca Fiorello.

“Ho visto il senatore La Russa fare una visitina… sarebbe opportuno che altri politici andassero, lì così come in tutte le zone colpite. Io ogni giorno lo ripeto: non dimentichiamocelo! Perché nei Tg la notizia poi va sempre più avanti, sempre più avanti… e poi sparisce. Attenzione anche alle raccolte fondi: intanto lo Stato deve occuparsene prima, poi penseremo a quello”, conclude Fiorello.