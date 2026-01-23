Maltempo e danni in Calabria e Sicilia, Ciciliano: “i nostri sistemi di allerta hanno funzionato”

“I danni sono particolarmente diffusi lungo le linee di costa della Calabria jonica, della Sicilia orientale e del sud della Sardegna: fenomeni analoghi non si sono registrati nell’ultimo secolo”. Lo sottolinea il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano a Radio Anch’io. “La peculiarità del ciclone Harry è legata al fatto che la devastazione è particolarmente lunga, ma piuttosto ristretta alle aree costiere. A ciò si aggiunge l’impatto delle piogge, con quantità di acqua che in quelle zone si registra in otto mesi”, rimarca Ciciliano.

“Questi fenomeni ora sono particolarmente straordinari, ma in futuro possono essere più frequenti: sono comunque prevedibili e i nostri sistemi di allerta hanno funzionato, grazie all’accelerazione delle nostre azioni di calcolo e alla prevenzione che è stata messa in campo. Ora bisogna rendere quanto prima possibile ordinaria la vita delle comunità colpite”, conclude Ciciliano.