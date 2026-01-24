Maltempo e danni, Fdi Reggio Calabria: “risposta del Governo immediata e concreta”

“La risposta del Governo Meloni ai gravi danni provocati dagli eventi atmosferici che hanno colpito la Calabria nei giorni scorsi è stata immediata e concreta, percepibile sin dalle prime ore successive all’emergenza. Un’attenzione che non si è fermata alle dichiarazioni, ma che si è tradotta in una presenza istituzionale costante sul territorio e nell’attivazione rapida dei necessari strumenti di intervento, con un focus particolare sulla provincia di Reggio Calabria e sull’area jonica”. E’ quanto afferma il Presidente provinciale della Federazione di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, Dott. Bruno Squillaci.

“Le sollecitazioni provenienti dai territori hanno trovato un riscontro puntuale da parte del Governo, che ha avviato un coordinamento operativo con la Regione Calabria, la Protezione Civile e le amministrazioni locali. In questo contesto si inseriscono gli incontri del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra con i Sindaci della Locride e del Basso Jonio, finalizzati a una prima ricognizione dei danni e all’individuazione delle priorità di intervento, così come il confronto con la Giunta regionale e le strutture tecniche della Protezione Civile. A ciò si aggiunge l’attenzione costante del Sottosegretario Wanda Ferro, impegnata in un’interlocuzione continua con il territorio e con i livelli istituzionali coinvolti, così come l’azione dei rappresentanti istituzionali calabresi di Fratelli d’Italia, che hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione del Governo sulle criticità emerse e sulle esigenze delle comunità colpite”, rimarca Squillaci.

“La Calabria e la provincia di Reggio possono contare sul Governo”

“La presenza diretta dei rappresentanti del Governo e i sopralluoghi programmati del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci nelle aree maggiormente danneggiate della provincia di Reggio Calabria confermano la volontà dell’Esecutivo di verificare sul campo l’entità dei danni e di assumere decisioni fondate su dati concreti. Un percorso che proseguirà già nella seduta del Consiglio dei Ministri di lunedì 26 gennaio, nella quale, a seguito delle valutazioni tecniche e dei sopralluoghi effettuati, saranno adottati i necessari provvedimenti per la messa in sicurezza dei territori, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e il sostegno a cittadini, imprese e amministrazioni locali. In un momento così delicato, la Calabria e la provincia di Reggio Calabria in particolare possono contare su un Governo che ha dimostrato, nei fatti, capacità di ascolto, rapidità decisionale e volontà di accompagnare i territori colpiti non solo nell’emergenza, ma anche nella fase successiva di ricostruzione e prevenzione”, conclude Squillaci.