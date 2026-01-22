Maltempo: dopo Calabria e Sicilia, il ciclone Harry provoca due morti in Grecia

Mercoledì due persone sono morte in Grecia, a causa della violenta ondata di maltempo che ha colpito il paese con violenti venti che hanno sferzato ampie zone della penisola e forti piogge che hanno allagato le strade e bloccato i traghetti in porto. Una delle vittime è un membro della Guardia costiera morto “in servizio” nella città costiera di Astros, nel Peloponneso orientale, mentre una donna è morta nel sobborgo ateniese di Glyfada, dopo essere stata investita da un’auto travolta dall’acqua.

Il fronte temporalesco che si stava muovendo verso est attraverso la Grecia ha visto venti a oltre 100 chilometri orari, costringendo le autorità di Atene, dell’ovest e del sud a chiudere le scuole. I meteorologi hanno affermato che la tempesta ha scaricato l’equivalente di sei settimane di pioggia. Si tratta della stessa ondata di maltempo che ha colpito anche Sicilia, Calabria e Sardegna.