Maltempo, disastro in Sicilia. Tamajo: “dichiarato lo stato di crisi ed emergenza”

Si è tenuta oggi una Giunta regionale straordinaria, convocata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, per deliberare la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza a seguito dei gravissimi danni provocati dal maltempo e dal ciclone che nelle ultime ore hanno colpito ampie aree dell’Isola. “Parliamo di una situazione estremamente seria – dichiara l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo – con danni stimati in centinaia di milioni di euro, che hanno messo in ginocchio famiglie, imprese, attività commerciali, infrastrutture e interi comparti produttivi”.

Danni

Secondo quanto emerso nel corso della Giunta, il maltempo ha causato allagamenti, crolli, interruzioni della viabilità e gravi ripercussioni sulle attività economiche, in particolare nei settori del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo. “La dichiarazione dello stato di emergenza – prosegue Tamajo – è un passaggio fondamentale per attivare tutti gli strumenti necessari a sostenere i territori colpiti, accelerare gli interventi di messa in sicurezza e avviare le procedure per il ristoro dei danni subiti”.

“Come assessorato alle Attività Produttive – conclude – saremo al fianco dei cittadini, degli imprenditori e di tutte le categorie produttive, ascoltando le esigenze che arrivano dal territorio e lavorando in sinergia con il governo regionale e nazionale affinché nessuno venga lasciato solo. In momenti come questi, le istituzioni hanno il dovere di essere presenti, concrete e rapide”.