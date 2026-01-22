Maltempo, danni anche alla Metropolitana di Catania | DETTAGLI

Il forte maltempo di questi giorni, ha provocato disagi e distruzione in Sicilia con molto territori letteralmente spazzati via. Anche l’infrastruttura della Metropolitana di Catania ha subito dei problemi nel tratto che costeggia la costa nei pressi del porto con criticità ai binari che collegano il deposito e la linea attivo. I convogli all’interno del deposito non possono essere, al momento, utilizzati.

Si segnalano danni anche ad alcuni convogli fermi presso la stazione Porto. Nonostante gli inconvenienti, il servizio della metropolitana prosegue regolarmente, grazie ai treni già in circolazione o posizionati in altri punti della rete.