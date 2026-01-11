Maltempo: danni a Messina, domani tavolo tecnico per programmare gli interventi più urgenti

“Nelle ultime 24 ore Messina è stata colpita da un’ondata di maltempo particolarmente intensa che ha messo a dura prova il nostro territorio. Sul fronte idrogeologico, la criticità maggiore si è verificata sulla strada provinciale tra Massa San Giorgio, Massa San Nicola e Santa Lucia, dove il cedimento di una parte della carreggiata ha provocato un incidente senza gravi conseguenze per il conducente”, è quanto afferma Federico Basile, sindaco di Messina. “La Città Metropolitana è già intervenuta per realizzare un by-pass e ridurre i disagi ai residenti. Già nelle scorse ore avevamo disposto la chiusura di ville e cimiteri, e ho ritenuto necessario annullare la Mezza Maratona di Messina, che oggi avrebbe coinvolto circa 350 atleti”, rimarca Basile.

“Sono in campo Comune, Città Metropolitana, AMAM, Messinaservizi, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, impegnati senza sosta per la messa in sicurezza, la rimozione dei pericoli e il ripristino delle condizioni di normalità. Domani ho convocato un tavolo tecnico con tutti gli assessorati, le partecipate e i dipartimenti competenti per fare il punto sugli interventi già eseguiti e su quelli da programmare nell’immediato”, conclude Basile.