Maltempo: caos a Messina, intervento urgente a Castanea

A seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio comunale nella giornata odierna, si è reso necessario un intervento urgente in località Castanea San Michele – Portella a Messina per la presenza di detriti e materiali in lento movimento sulla sede stradale. “La situazione è stata immediatamente monitorata e, in via precauzionale, è stata attivata la ditta incaricata per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza, mentre il traffico è stato momentaneamente regolato in attesa dell’arrivo della Polizia Municipale, prontamente intervenuta sul posto per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza”, fa sapere l’Assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.

La Protezione Civile comunale mantiene alta l’attenzione

Al momento non si registrano dissesti di particolare rilevanza; tuttavia, in considerazione del perdurare delle piogge, permane il rischio di saturazione superficiale del suolo, che potrebbe determinare scivolamenti lungo le scarpate più ripide. Per questo motivo, la Protezione Civile comunale mantiene alta l’attenzione e prosegue il costante monitoraggio delle aree più sensibili. L’Amministrazione comunale ringrazia “la Polizia Municipale, la ditta operativa e tutto il personale impegnato per la tempestività e l’efficace coordinamento, a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della viabilità”.