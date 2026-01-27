Maltempo Calabria, video social di Occhiuto: “non molliamo. Ci saranno altre somme stanziate dal Governo”

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video social, spiega i prossimi step sulla gestione dell’emergenza provocata dal ciclone Harry che ha creato tantissimi danni in tutta la regione. “Il Governo ieri ha stanziato i primi 100 milioni di euro per i lavori di somma urgenza. Poi è prevista una puntuale ricognizione dei danni e la copertura con un provvedimento interministeriale. È prevista anche la possibilità di intervenire sulla sospensione dei mutui per i Comuni maggiormente colpiti dalle mareggiate dei giorni scorsi”, c’è scritto nel video divulgato sui canali social del Governatore.

“300 milioni di danni in Calabria”

Prima di partecipare al Cdm di ieri, Occhiuto aveva detto: “ci sono circa 300 milioni di euro di danni per la Calabria, chiaramente è una stima di massima e ora stiamo facendo una ricognizione più puntuale. Io ho visto persone piangere perché il loro ristorante o la loro attività con la quale davano da mangiare alla famiglia non c’era più, per cui chiediamo che vengano innanzitutto ristorati questi danni”, conclude Occhiuto.