Maltempo Calabria, il ministro Musumeci con Occhiuto a Melito Porto Salvo: “subito risorse per salvare l’estate e mettere in sicurezza le coste”

E’ iniziata a Siderno, nella Locride, con la presenza del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, la visita istituzionale per incontrare i sindaci dei Comuni interessati i cui territori sono stati devastati dal passaggio dell’uragano ‘Harry‘, che ha colpito significativamente la fascia costiera jonica del Reggino. Il sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, accogliendo il presidente della Regione, ha sottolineato “l’impossibilita’ di programmare la prossima stagione estiva, perche’ e’ impossibile accedere alle spiagge e ai lidi, con gravi danni per i cittadini e gli imprenditori. Sono certa che il presidente Occhiuto, dopo aver constatato di persona l’entita’ dei danni, ci dara’ fin da subito una mano per ripartire e ricostruire. Per parte nostra – ha aggiunto la sindaco di Siderno – abbiamo elaborato un progetto di ricostruzione, individuando sia gli interventi che il quadro economico di sostegno, per un importo complessivo di circa 13 milioni e mezzo di euro“, invocando anche interventi strutturali di protezione costiera per il ripascimento dell’arenile.

Nel suo intervento, il presidente Roberto Occhiuto, ha assicurato “il massimo impegno della Regione affinche’ arrivino nel piu’ breve tempo possibile le risorse necessarie, con l’obiettivo di salvare quantomeno la stagione estiva. Sono pero’ molto preoccupato – ha aggiunto – per i gravi fenomeni di erosione costiera che stanno cancellando diversi metri di spiaggia. E’ fondamentale intervenire rapidamente: l’obiettivo e’ quello di spendere velocemente le risorse disponibili, perche’ ogni ritardo rischia di compromettere irrimediabilmente la stagione estiva, e nei prossimi giorni arriveranno ulteriori fondi che si aggiungeranno a quelli gia’ previsti. Tuttavia – ha concluso Occhiuto, non basta affrontare l’emergenza: bisogna intervenire anche con opere strutturali e di protezione del litorale, per mettere in sicurezza la costa e dare una risposta definitiva a un problema che va avanti da troppo tempo“. Dopo la visita a Siderno, Roberto Occhiuto si è recato a Melito Porto Salvo per incontrare, con il ministro Nello Musumeci, una delegazione di sindaci del Basso Jonio reggino.

Il punto della situazione a Caulonia dopo il sopralluogo di questa mattina

Questa mattina il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha fatto tappa a Caulonia per constatare personalmente i gravi danni provocati dal “ciclone Harry”, prima di proseguire verso Siderno e Melito per l’incontro con il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. La visita è stata resa possibile grazie al forte impegno del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, che ha coordinato e promosso la presenza del Presidente Occhiuto e dei parlamentari sul territorio, ritenendo fondamentale una valutazione diretta dei danni e un segnale istituzionale immediato alla comunità colpita. La sua iniziativa ha permesso di attivare rapidamente l’intera filiera istituzionale, garantendo attenzione e sostegno concreti a Caulonia e alla Locride e a tutto il territorio devastato dal maltempo.

Al sopralluogo hanno partecipato, oltre al Presidente Occhiuto e al Presidente Cirillo, gli onorevoli Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo, l’assessore regionale Eulalia Micheli, i volontari della Protezione Civile, i consiglieri comunali e i rappresentanti dell’Amministrazione.

La delegazione ha effettuato un sopralluogo sul lungomare, verificando lo stato dei luoghi e confrontandosi sulle misure urgenti da adottare. Le istituzioni regionali hanno confermato il loro impegno a sostenere Caulonia e l’intera Locride, anche in vista della deliberazione del Consiglio dei Ministri sullo stato di calamità.

“La visita del Presidente Occhiuto – afferma il Sindaco Francesco Cagliuso – è un segnale importante per la nostra comunità, e desidero sottolineare con gratitudine il ruolo determinante del Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo, che ha voluto e organizzato questa presenza istituzionale. In un momento così difficile, la sua attenzione e la sua capacità di mobilitare l’intera filiera istituzionale rappresentano un gesto concreto di vicinanza al territorio».

Il Sindaco ha inoltre ringraziato i parlamentari e l’assessore regionale presenti, e ha rivolto un pensiero speciale ai volontari della Protezione Civile: «Sono stati tra i primi a intervenire e continuano a lavorare senza sosta. La loro dedizione è un esempio per tutti noi“.

Il Comune di Caulonia conferma la massima disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte per affrontare l’emergenza e programmare gli interventi necessari alla ricostruzione. “Siamo certi – conclude il Sindaco Cagliuso – che lavorando insieme, con serietà e responsabilità, riusciremo a superare questa situazione drammatica e a restituire alla nostra comunità un lungomare sicuro e vivibile“.