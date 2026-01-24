Maltempo Calabria, Furgiuele (Lega): “bene Salvini su fondi urgenti per i danni al Sud”

Il plauso di Domenico Furgiuele, deputato calabrese della Lega, verso l'impegno di Matteo Salvini per lo stanziamento di fondi urgenti per il Sud Italia per far fronte ai danni del maltempo

Matteo Salvini a Reggio Calabria
Foto StrettoWeb

Bene che il vicepremier e ministro Matteo Salvini abbia ribadito l’urgenza di uno stanziamento straordinario da un miliardo per far fronte ai gravi danni causati dal maltempo nel Mezzogiorno e anche nella nostra Calabria. L’esigenza di interventi per il ripristino delle infrastrutture danneggiate è fondamentale per garantire alle regioni colpite un rapido ritorno alla normalità. Ancora una volta la dimostrazione che per la Lega la priorità è sostenere i territori colpiti e dare risposte concrete a cittadini e amministrazioni locali“. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.

Leggi altri articoli di Attualità