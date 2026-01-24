Maltempo Calabria, Furgiuele (Lega): “bene Salvini su fondi urgenti per i danni al Sud”

“Bene che il vicepremier e ministro Matteo Salvini abbia ribadito l’urgenza di uno stanziamento straordinario da un miliardo per far fronte ai gravi danni causati dal maltempo nel Mezzogiorno e anche nella nostra Calabria. L’esigenza di interventi per il ripristino delle infrastrutture danneggiate è fondamentale per garantire alle regioni colpite un rapido ritorno alla normalità. Ancora una volta la dimostrazione che per la Lega la priorità è sostenere i territori colpiti e dare risposte concrete a cittadini e amministrazioni locali“. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.