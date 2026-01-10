Maltempo Calabria, è emergenza: situazione drammatica per forte vento e mareggiate, costa Tirrenica in ginocchio. E’ allarme per la sera-notte

E’ emergenza maltempo in Calabria, con piogge, temporali e mareggiate diffuse su gran parte del territorio regionale e, soprattutto, forti venti che in alcune aree hanno raggiunto raffiche oltre 179 km/h. Le zone più colpite restano quelle del Tirreno e delle aree interne. La situazione è in fase di peggioramento ed è scattato l’allarme per la sera – notte dove si prospettano delle vere e proprie tempeste. Intanto, mezzi e uomini di Anas sono impegnati senza sosta sulle strade di competenza sull’intera rete regionale, al fine di garantire la piena transitabilità e la sicurezza della circolazione.

Maltempo, vento fino a 179 km/h in Calabria

Raffiche di vento impetuose che hanno raggiunto i 179 chilometri orari a Celico, zona di Monte Scuro, in provincia di Cosenza. Sono questi i dati che emergono dall’Arpa Calabria in una giornata di intenso maltempo che sta creando disagi su tutto il territorio regionale. Le zone più colpite restano quelle del Tirreno e delle aree interne, ma anche il Catanzarese è interessato da violenti grandinate e da forti raffiche di vento. In mattinata la zona dell’Istmo di Catanzaro è stata al centro di una violenta grandinata accompagnata da forti folate di vento. A Catanzaro le raffiche hanno raggiunto i 100 chilometri orari. Molti i rallentamenti e i disagi alla circolazione stradale, anche a causa della caduta di rami di alberi e tabelloni pubblicitari che hanno creato situazioni di pericolo. Nevica in tutta la Sila anche se per ora non si registrano particolari criticità. Sotto stretto monitoraggio la viabilità interna, ma anche le statali più esposte soprattutto al vento considerata la difficoltà di circolazione per camion e mezzi telonati.

Maltempo in Calabria, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione, i Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente. Situazione complessiva: 31 interventi attualmente in corso 60 interventi in attesa di espletamento. Nel dettaglio la situazione per Comando:

COM-CS: 13 interventi in atto, 20 in attesa di espletamento.

Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è impegnata per la rimozione di un albero abbattutosi sulla carreggiata dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 277+400, nel territorio del comune di Rogliano, direzione sud, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità.

COM-CZ: 8 interventi in atto, 33 in attesa di espletamento

Numerosi gli interventi nel comprensorio Lametino per alberi abbattuti da forti raffiche di vento nonché antenne, cartelloni ed insegne divelte.

COM-VV: 2 interventi in atto, 1 in attesa di espletamento

COM-RC: 6 interventi in atto, 4 in attesa di espletamento

COM-KR: 2 interventi in atto, 2 in attesa di espletamento

Le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a operare senza sosta per fronteggiare le criticità segnalate, garantendo assistenza alla popolazione e la messa in sicurezza delle aree interessate.

Vigili del fuoco: richiamati in servizio personale libero dal turno

Per far fronte alle numerose richieste di intervento pervenute a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, i Comandi dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e Cosenza hanno provveduto a potenziare il dispositivo ordinario di soccorso, richiamando in servizio personale libero dal turno. In merito all’intervento sull’autostrada A2 del Mediterraneo, si comunica che il transito veicolare al km 277+400, nel territorio del comune di Rogliano, carreggiata sud, è stato riaperto parzialmente e risulta attualmente consentito su una sola corsia. Restano operative tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a fronteggiare l’attuale situazione di criticità e ad assicurare il ripristino delle condizioni di piena sicurezza sul territorio.

Maltempo, appello del sindaco sul rischio inondazione a Nocera Terinese

Il maltempo di queste ore non ha risparmiato Nocera Terinese Marina, in provincia di Catanzaro, interessato da una situazione di rischio inondazione che ha reso necessario l’intervento immediato del Comune in regime di emergenza, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle abitazioni. “Si tratta di una problematica che purtroppo affligge il centro abitato di Nocera Marina da oltre un decennio – ha dichiarato il sindaco Saverio Russo – generando comprensibile preoccupazione e allarme tra i residenti. Come amministrazione comunale non abbiamo mai abbassato la guardia, intervenendo ogni qualvolta si è reso necessario, anche in condizioni di estrema urgenza”. Il sindaco sottolinea come gli interventi emergenziali, seppur indispensabili, non possano più sostituire una soluzione strutturale definitiva.