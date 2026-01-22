Maltempo Calabria, da Cirò vicinanza alle comunità costiere colpite da ciclone Harry

“Esprimiamo la piena e convinta solidarietà alle comunità del territorio, a partire dalla nostra conterranea Cirò Marina, che sono state duramente colpite dalla violenta ondata di maltempo causata dal Ciclone Mediterraneo Harry, che ha provocato ingenti disagi e danni a persone, abitazioni e attività economiche”. È quanto dichiara il Sindaco Mario Sculco interpretando i sentimenti “di vicinanza dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza nei confronti dei colleghi Sindaci, delle famiglie e dei commercianti che stanno affrontando ancora in queste ore le conseguenze di un evento atmosferico di eccezionale portata”.

“In momenti come questi – aggiunge – è fondamentale fare rete tra territori e comunità, rafforzando lo spirito di solidarietà e collaborazione istituzionale, affinché nessuno venga lasciato solo di fronte a questa emergenza”. Il Primo Cittadino coglie l’occasione “per ringraziare l’intera macchina comunale per il lavoro messo in campo nei giorni di allerta arancione finalizzato a prevenire, monitorare e tamponare eventuali criticità: dagli uomini della Protezione Civile, agli operatori dell’Ufficio Tecnico, dalla Polizia Municipale a tutte le Forze dell’Ordine intervenute, fino alla Prefettura”.