Maltempo, alberi caduti in Sila e sui Peloritani: strade chiuse e traffico paralizzato

Sulla SS108bis “Silana di Cariati” è chiuso il tratto al km 50,000 a San Giovanni in Fiore (CS) a causa di due alberi caduti. Sempre per alberi caduti, traffico bloccato sulla NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 44,500 al km 50,000 a Serra San Bruno (VV). Per esondazione del fiume Laverde, è chiuso invece un tratto sulla SS106 “Jonica” al km 75,600 a Bianco (RC). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.