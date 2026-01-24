Maltempo al Sud, CNE-Federimpreseuropa lancia un fondo privato di ripartenza per le imprese colpite dal ciclone Harry

La CNE-Federimpreseuropa in collaborazione ha annunciato l l’istituzione di un fondo privato di ripartenza destinato alle imprese associate che si trovano nelle regioni gravemente colpite dal ciclone Harry, nell’ambito dell’iniziativa “Oltre l’emergenza – Insieme“.

Il fondo privato messo a disposizione rappresenta una risposta concreta e solidale della Confederazione al drammatico impatto che l’evento meteorologico ha avuto sul tessuto imprenditoriale delle aree interessate. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, superata la fase dell’emergenza immediata, le imprese necessitano di un supporto concreto per riavviare le proprie attività e ricostruire quanto danneggiato.

“In questo momento di grande difficoltà, la nostra Confederazione ha deciso di fare la propria parte mettendo a disposizione fondi privati sotto forma di contributi a fondo perduto dedicati alle imprese associate che operano nelle regioni colpite dal ciclone Harry,” dichiara il Presidente Nazionale Maria Modaffari. “L’obiettivo è fornire un aiuto concreto e immediato per consentire la ripartenza delle attività economiche e il rilancio dei territori danneggiati.”

Le risorse del fondo provengono interamente da fondi privati della Confederazione e si configurano come contributi a fondo perduto, ovvero senza obbligo di restituzione, destinati a supportare gli investimenti necessari per il ripristino delle strutture e la ripresa operativa delle imprese associate nelle aree colpite.

Per richieste e informazioni:- incentivi@cnefederimpreseuropa.it

Sito web: www.cnefederimpreseuropa.it