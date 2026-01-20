Maltempo, aerei nel caos nella notte: i voli non riescono ad atterrare a Reggio e Palermo, situazione critica | LIVE

Il Mega-Ciclone Harry sta flagellando il Sud Italia con una violenza che non lascia scampo ai collegamenti aerei, trasformando la serata in una prova di nervi per centinaia di persone. La situazione più critica si sta registrando in queste ore sopra lo Stretto di Messina, dove il volo proveniente da Milano Malpensa e diretto a Reggio Calabria è bloccato in un limbo ad alta quota. Il velivolo, che accusa ormai oltre due ore di ritardo, sta continuando a orbitare incessantemente tra le due sponde dello Stretto nel tentativo disperato di individuare un varco tra le raffiche di vento. Dopo diversi approcci alla pista reggina, tutti falliti per l’estrema instabilità atmosferica, l’aereo resta in attesa, alimentando l’apprensione dei passeggeri a bordo e dei parenti che attendono notizie a terra.

Numerosi i tentativi di atterraggio, ma ogni volta che il volo è arrivato a 600 metri di quota ha poi desistito ed è risalito. Adesso, in piena notte, è dirottato altrove e si dirige verso altri scali del meridione (con ogni probabilità a Bari).

Non meno drammatico è il quadro meteorologico che ha paralizzato l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo, costringendo la torre di controllo a una gestione d’emergenza dei flussi in arrivo. Mentre i voli da Londra Stansted e Torino sono stati costretti a rinunciare alla meta siciliana venendo dirottati tempestivamente verso Roma Fiumicino, altri collegamenti hanno cercato rifugio in scali più protetti dell’isola. È il caso del volo ITA Airways decollato da Milano Linate, che ha dovuto interrompere le manovre di avvicinamento a Palermo per dirigersi e atterrare infine a Trapani. Anche il collegamento da Genova, dopo una lunga fase di incertezza, sembra aver preso la rotta verso lo scalo trapanese, mentre il volo proveniente da Verona rimane in una situazione di forte stallo dopo aver tentato, senza successo, di toccare il suolo palermitano.

In questo scenario di caos totale, spicca l’incredibile odissea vissuta dai passeggeri del volo Norimberga-Palermo. Partito nel pomeriggio, l’aereo è stato inizialmente dirottato nella Capitale a causa del maltempo. Intorno alle 19:30, i piloti hanno tentato un secondo decollo da Roma verso la Sicilia, ma si sono trovati nuovamente di fronte al muro di vento del ciclone Harry, venendo respinti per la seconda volta verso lo scalo romano. Solo a notte fonda, il velivolo è decollato per la terza volta, ma con la certezza di non poter raggiungere Palermo: la destinazione finale è stata infatti spostata a Trapani, unico approdo possibile dopo ore di sfibranti viaggi tra il Lazio e il Mediterraneo.

L’unico spiraglio di normalità in una notte dominata dall’emergenza arriva da Comiso. Il volo partito da Roma Fiumicino, nonostante una lunghissima attesa in volo che ha fatto temere l’ennesimo dirottamento della serata, è riuscito infine a completare le procedure di atterraggio, diventando una delle rarissime eccezioni in un Mezzogiorno d’Italia letteralmente ostaggio della furia degli elementi. La protezione civile e le autorità aeroportuali restano in massima allerta, mentre si attende l’evoluzione della tempesta che non accenna a placarsi.

