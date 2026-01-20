Maltempo a Vibo Valentia: scuole chiuse anche mercoledì 21 gennaio

A seguito dell’aggravarsi delle criticità meteo segnalate dal bollettino della Protezione Civile regionale, che prevede, sul territorio comunale di Vibo Valentia, allerta ROSSA fino alle 24:00 di martedì 20 gennaio 2026 e allerta ARANCIONE fino alle 24:00 di mercoledì 21 gennaio 2026, tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale resteranno chiuse anche nella giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026. Così è stabilito dall’ordinanza firmata dal sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo.

Analogamente, con altra ordinanza, il sindaco ha prorogato la chiusura, per la giornata di mercoledì, anche di parchi, ville e giardini pubblici, nonché dei cimiteri cittadini. Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti ufficiali sui canali del Comune e della Protezione Civile.