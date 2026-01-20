Maltempo a Taormina, crolla il muro a protezione di piazza Salvo d’Acquisto: “situazione grave” | VIDEO

Situazione drammatica in provincia di Messina a causa del maltempo con vento e furiose mareggiate che sta provocando tantissimi danni e disagi. “Purtroppo è crollato il muro a protezione di piazza salvo d’acquisto a Mazzeo – Taormina. Ora la situazione è diventata grave”, comunica il sindaco della cittadina turistica Cateno De Luca.

“Siamo in contatto con i funzionari della Prefettura di Messina per eventuale evacuazione dei residenti se la situazione tenderà a peggiorare. Ribadiamo l’invito a non uscire di casa”, conclude De Luca.