Maltempo a Reggio Calabria, situazione critica sulla strada Oliveto-Trunca: rischio isolamento per i residenti | FOTO

Dalle foto pubblicate sul profilo Facebook del Comitato Croce Valanidi – Oliveto emerge una situazione di forte criticità lungo la strada che da Oliveto conduce verso Trunca, in particolare nel tratto compreso tra Candico e Rosario, sulle colline di Reggio Calabria. Sulla carreggiata sono presenti grossi massi, soprattutto salendo in direzione Trunca, che riducono sensibilmente lo spazio di transito e rappresentano un serio pericolo per la sicurezza.

La presenza dei massi, caduti a causa delle imponenti piogge che stanno colpendo la città di Reggio Calabria da ormai 48 ore, rende il passaggio molto difficoltoso, con il rischio concreto che possa diventare addirittura impossibile per i residenti delle zone interessate, oltre che per eventuali mezzi di emergenza o assistenza. Si auspica un intervento tempestivo da parte degli enti competenti per la rimozione dei massi e il ripristino delle normali condizioni di viabilità, evitando ulteriori disagi e rischi per la popolazione.